Serie A, Benevento-Parma: recuperi importanti per Inzaghi (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria storica contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Gli uomini di Inzaghi hanno portato a casa tre punti importantissimi non soltanto perché assolutamente insperati, ma perché potrebbero anche essere decisivi per quanto riguarda la lotta salvezza. Lotta salvezza Attualmente, i campani sono a ben sei lunghezze sul Torino quartultimo, e sette punti sul Cagliari terzultimo. Insomma, senza dubbio si tratta di un vantaggio non da poco, frutto di una prima metà stagione davvero sorprendente e di una grande compattezza e capacità di fare di necessità virtù quando le cose sembravano complicarsi. Il nuovo anno non è stato particolarmente positivo per il Benevento, il quale è riuscito comunque a far fronte ad una Serie di infortuni non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutisulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria storica contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Gli uomini dihanno portato a casa tre puntissimi non soltanto perché assolutamente insperati, ma perché potrebbero anche essere decisivi per quanto riguarda la lotta salvezza. Lotta salvezza Attualmente, i campani sono a ben sei lunghezze sul Torino quartultimo, e sette punti sul Cagliari terzultimo. Insomma, senza dubbio si tratta di un vantaggio non da poco, frutto di una prima metà stagione davvero sorprendente e di una grande compattezza e capacità di fare di necessità virtù quando le cose sembravano complicarsi. Il nuovo anno non è stato particolarmente positivo per il, il quale è riuscito comunque a far fronte ad unadi infortuni non ...

Advertising

anteprima24 : ** Serie A, ##Benevento-#Parma: recuperi importanti per #Inzaghi ** - MCalcioNews : Hetemaj: 'Partita contro la Juventus quasi perfetta, ma non siamo ancora salvi' - LsrCkbjSB067Inx : RT @king311306: BENEVENTO vs LAZIO - SERIE A REALISM - FIFA 21 - _SiGonfiaLaRete : Benevento, il miglior allenatore della scorsa serie B è Filippo #Inzaghi. A lui va la Panchina d’Argento - FootballAndDre1 : Sono in astinenza da serie A. Nel weekend vedrò pure Benevento Parma -