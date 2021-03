Sergio Agüero lascia il City, è la fine di un epoca (Di martedì 30 marzo 2021) Le strade di Sergio Agüero e del Manchester City si divideranno dopo una storia da ben sei stagioni. L’argentino non rinnoverà il contratto. Si chiude quindi l’epopea dell’argentino con la casacca dei Citizens, l’uomo che ha scritto le pagine più importanti della squadra di Manchester. Un giocatore che ha deliziato i tifosi degli Sky Blues a suon di gol e colpi di genio. Con le sua giocate da argentino puro e quel senso innato del gol che l’hanno contraddistinto già ai tempi dell’Atletico Madrid. Ma ciò che legherà sempre il nome dell’argentino al Manchester City saranno quei due secondi di follia contro il QPR all’ultima giornata della stagione 11/12. Una rete che regala la Premier League ai Citizens dopo una Premier League folle, giocata fino all’ultima giornata con i cugini rossi del Manchester United. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Le strade die del Manchestersi divideranno dopo una storia da ben sei stagioni. L’argentino non rinnoverà il contratto. Si chiude quindi l’epopea dell’argentino con la casacca dei Citizens, l’uomo che ha scritto le pagine più importanti della squadra di Manchester. Un giocatore che ha deliziato i tifosi degli Sky Blues a suon di gol e colpi di genio. Con le sua giocate da argentino puro e quel senso innato del gol che l’hanno contraddistinto già ai tempi dell’Atletico Madrid. Ma ciò che legherà sempre il nome dell’argentino al Manchestersaranno quei due secondi di follia contro il QPR all’ultima giornata della stagione 11/12. Una rete che regala la Premier League ai Citizens dopo una Premier League folle, giocata fino all’ultima giornata con i cugini rossi del Manchester United. ...

OptaPaolo : 93:20 - Sergio #Agüero è il miglior marcatore della storia del Manchester City in Premier League (181 reti), solo u… - AloloOmar : Tottenham : Harry Kane Manchester City : Sergio Agüero FC Barcelone : Lionel Messi Juventus : Paulo Dybala PSG : Ed… - pccpla : RT @OptaPaolo: 93:20 - Sergio #Agüero è il miglior marcatore della storia del Manchester City in Premier League (181 reti), solo una di que… - Teolandia : RT @OptaPaolo: 93:20 - Sergio #Agüero è il miglior marcatore della storia del Manchester City in Premier League (181 reti), solo una di que… - 7nuances : RT @OptaPaolo: 93:20 - Sergio #Agüero è il miglior marcatore della storia del Manchester City in Premier League (181 reti), solo una di que… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Agüero City - Aguero ai saluti, Touré esalta il Kun: 'Una leggenda, il migliore della storia del club' L'ex centrocampista è convinto che Sergio Aguero sia il migliore per distacco nel suo ruolo. OMAGGIO Touré ha omaggiato l'ex compagno a Talksport: 'È il miglior attaccante che il Manchester City ...

Mancini: 'Ho voluto io Aguero al City, è ancora uno dei migliori al mondo' Il divorzio era nell'aria, ma la separazione tra Sergio Aguero e il Manchester City ha comunque destato non poco scalpore. L'attaccante argentino lascerà i Citizens dopo dieci lunghe stagioni. Finora sono quattro le Premier League vinte, la prima ...

