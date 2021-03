Sequestro simulato; il padre | non ci credo

Advertising

Agenzia ANSA

Il suo, fu una truffa, messa in scena con la sua complicità, la banda che aveva organizzato il tutto gli aveva promesso denaro. Ora i finti rapitori, un italiano e due albanesi, sono finiti ..."È una situazione imbarazzante. Non credo che mio figlio possa aver fatto una cosa del genere. Io comunque non ho preso un solo euro". Così Gianfranco Sandrini reagisce parlando con l'ANSA alla ..."È una situazione imbarazzante. Non credo che mio figlio possa aver fatto una cosa del genere. Io comunque non ho preso un solo euro". (ANSA) ...Il sequestro dell’imprenditore bresciano Alessandro Sandrini fu una truffa messa in atto con la complicità della vittima da una banda di tre persone finite in carcere oggi su richiesta della Procura d ...