Senza mascherina, tossisce sui clienti in fila al supermercato. Condannato, per assenza di voli dall'Italia è tornato libero (Di martedì 30 marzo 2021) Senza mascherina, ha tossito sui clienti in fila alla cassa di un supermercato di Fano: arrestato e Condannato un 26enne. (Getty Images)Ormai, in piena psicosi da contagio da Covid, non è più necessario urlare "Mani in alto, questa è una rapina" per scatenare il panico tra gli addetti e i clienti di un esercizio commerciale o di una filiale di una banca ma. Basta semplicemente tossire Senza indossare la mascherina: è quello che è successo in un supermercato della catena Eurospin di Fano, in provincia di Ancona; un 26enne nigeriano, una volta entrato nel supermercato, ha iniziato, Senza alcun motivo e Senza mascherina, a tossire sui ...

