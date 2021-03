Senigallia | spara al figlio e lo uccide

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 30 marzo 2021) È uscito in strada a chiedere aiuto, gridando: "Aiuto! Mio padre mi hato". Poi si è accasciato a terra ed è morto: il colpo alla giugulare non gli aveva lasciato scampo. È morto così Alfredo Pasquini, 27 anni, italo-peruviano. Dall'anno scorso i litigi col padre si erano fatti sempre più frequenti. Poi l'isolazionismo, il lockdown, il suo repentino allontanamento dai social. Il Resto del Carlino riporta di uno stato di salute mentale vaccillante, di problematiche forse relative alla droga. Ieri pomeriggio, all'ennesimo litigio per soldi, Alfredo era uscito in strada e aveva preso a calci la macchina del padre, così l'uomo, 73 anni, ha preso la pistola e gli hato. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno trovato la mamma in stato di shock. L'uomo è stato arrestato.