Senigallia Loris Pasquini ha ucciso il figlio Alfredo di 27 anni

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 30 marzo 2021) Dramma familiare ain provincia di Ancona dove un uomo di 72hailal culmine di una lite. L’omicidio è avvenuto in via Sant’Antonio 128 a Roncitelli di in una villetta nella frazione della città, sparandogli un colpo di pistola da distanza ravvicinata, che lo ha attinto all’altezza della gola. I dirimpettai hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine., ferito in modo grave, ha avuto la forza di chiedere aiuto. In azione l’eliambulanza che però è stata richiamata, quando i sanitari del 118 giunti prima sul posto, hanno constatato la morte. A quanto scrive la stampa locale i rapporti in famiglia erano tesi da tempo e le liti frequenti. Quando si è consumata la tragedia la madre dinon era ...