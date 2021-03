Sei politico o bocciatura? Il ministro Bianchi è per il merito. Ma lascia la patata bollente ai prof (Di martedì 30 marzo 2021) Bocciare e rimandare gli studenti insufficienti? O replicare il condono dello scorso anno? Quando la ministra Lucia Azzolina, per non cedere esplicitamente al ‘libera tutti’ con il 6 politico, si inventò il corsi di recupero a settembre. Che poi non si fecero. Bocciature o sei politico? I dubbi dei presidi Al ministro Patrizio Bianchi spetterebbe l’ultima decisione, che arriva parzialmente. Per ora si è limitato a generiche rassicurazioni. A un mese e mezzo dalla fine dell’anno scolastico il mondo della scuola è nel vortice del dibattito. Con tante opzioni sul campo. In alcune Regioni gli studenti liceali sono andati a scuola in presenza una manciata di giorni. E la valutazione in Dad è molto complicata. Il ministro Bianchi lascia la patata ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Bocciare e rimandare gli studenti insufficienti? O replicare il condono dello scorso anno? Quando la ministra Lucia Azzolina, per non cedere esplicitamente al ‘libera tutti’ con il 6, si inventò il corsi di recupero a settembre. Che poi non si fecero. Bocciature o sei? I dubbi dei presidi AlPatriziospetterebbe l’ultima decisione, che arriva parzialmente. Per ora si è limitato a generiche rassicurazioni. A un mese e mezzo dalla fine dell’anno scolastico il mondo della scuola è nel vortice del dibattito. Con tante opzioni sul campo. In alcune Regioni gli studenti liceali sono andati a scuola in presenza una manciata di giorni. E la valutazione in Dad è molto complicata. Illa...

