Se l’azienda è sostenibile, non è detto che lo sia la poltrona del CEO (Di martedì 30 marzo 2021) La crisi finanziaria del 2008 ha segnato uno spartiacque nella storia recente, i cui effetti in termini di ripensamento dei comportamenti del mondo del business si stanno dispiegando in questi ultimi anni. L’esplosione della pandemia COVID-19 non ha fatto altro che rafforzare questo trend. In questo tentativo di ripensare il capitalismo, il settore finanziario è una delle aree che più sta subendo mutamenti. Biasimato nel passato recente come una di quelle forze autoreferenziali ed anonime responsabili dei malfunzionamenti economici (Zingales 2015; Lo 2016), quello stesso mondo sembra oggi elemento indispensabile per realizzare un’economia almeno in parte più sostenibile e ‘giusta’. L’etichetta all’interno della quale questa rivoluzione sta avvenendo è quella di “finanza sostenibile”, il cui termine racchiude un ampio ventaglio di pratiche e strategie ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) La crisi finanziaria del 2008 ha segnato uno spartiacque nella storia recente, i cui effetti in termini di ripensamento dei comportamenti del mondo del business si stanno dispiegando in questi ultimi anni. L’esplosione della pandemia COVID-19 non ha fatto altro che rafforzare questo trend. In questo tentativo di ripensare il capitalismo, il settore finanziario è una delle aree che più sta subendo mutamenti. Biasimato nel passato recente come una di quelle forze autoreferenziali ed anonime responsabili dei malfunzionamenti economici (Zingales 2015; Lo 2016), quello stesso mondo sembra oggi elemento indispensabile per realizzare un’economia almeno in parte piùe ‘giusta’. L’etichetta all’interno della quale questa rivoluzione sta avvenendo è quella di “finanza”, il cui termine racchiude un ampio ventaglio di pratiche e strategie ...

Advertising

giornaledelcibo : RT @giornaledelcibo: In che modo l'intelligenza artificiale può aiutare una grande azienda della ristorazione a ridurre gli sprechi di cibo… - Simona_Riccio : RT @GS1italy: L'#Academy di #GS1Italy ti offre un bagaglio di competenze per rendere più #sostenibile la tua azienda, imparando gestire il… - flowersaesthete : @tennantslaugh l'azienda di cui fa parte ha rilasciato uno statement in cui dice di non essere ancora del tutto sos… - Peppe15850 : RT @greenenergyital: @Peppe15850 @snam l'A.T.dice 4.82/4.88eur a breve. io dico 5.65eur. infatti ha cambiato pelle DIVIDENDO A GIUGNOquasi… - greenenergyital : @jpmorgan @snam l'A.T.dice 4.82/4.88eur a breve. io dico 5.65eur. infatti ha cambiato pelle DIVIDENDO A GIUGNOquas… -

Ultime Notizie dalla rete : l’azienda sostenibile Camilla Mendini: «Anche scegliere con consapevolezza cosa indossare fa la differenza per l’ambiente» Corriere della Sera