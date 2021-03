Scuola, tornano le bocciature nonostante la Dad. All’esame di maturità anche senza tutti 6 (Di martedì 30 marzo 2021) Era già stato annunciato a gennaio, ora c’è anche la conferma del nuovo ministro dell’Istruzione. La Scuola torna al vecchio sistema: alla fine di quest’anno si potrà bocciare e rimandare. La conferma arriva da Patrizio Bianchi – dopo l’annuncio dell’ex ministra Lucia Azzolina – che ha escluso che si possa chiudere quest’anno scolastico con un sei politico. Vero è che la Dad, imposta per contenere il contagio da Coronavirus, ha visto molti varcare i cancelli delle scuole per una manciata di settimane, ma per il ministro quest’anno non è assolutamente paragonabile a quello passato. La didattica a distanza dall’autunno infatti è stata regolata addirittura nell’integrazione del contratto degli insegnanti. In più, è il ragionamento, sono stati distribuiti pc e tablet, e il ministero ha investito in fondi scolastici per l’utilizzo di internet. In poche ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Era già stato annunciato a gennaio, ora c’èla conferma del nuovo ministro dell’Istruzione. Latorna al vecchio sistema: alla fine di quest’anno si potrà bocciare e rimandare. La conferma arriva da Patrizio Bianchi – dopo l’annuncio dell’ex ministra Lucia Azzolina – che ha escluso che si possa chiudere quest’anno scolastico con un sei politico. Vero è che la Dad, imposta per contenere il contagio da Coronavirus, ha visto molti varcare i cancelli delle scuole per una manciata di settimane, ma per il ministro quest’anno non è assolutamente paragonabile a quello passato. La didattica a distanza dall’autunno infatti è stata regolata addirittura nell’integrazione del contratto degli insegnanti. In più, è il ragionamento, sono stati distribuiti pc e tablet, e il ministero ha investito in fondi scolastici per l’utilizzo di internet. In poche ...

