(Di martedì 30 marzo 2021) Un rientro aamaro stamane, per i 350mila alunni delle materne, elementari e medie delPurtroppo, come era prevedibile che fosse, chi ha fatto sentire maggiormente la sua as, è stata la categoria degli. Assenze però ‘ufficialmente giustificate’, grazie a congedi di ogni tipo, 104, problemi di salute, difficoltà logistiche e, indiscutibili, i postumi della vaccinazione. In ogni istituto laziale una media di circa 14/20, assenti ‘giustificate’ Così,dell’intero territorio regionale, le defezioni hanno raggiunto mediamente le 15/20 unità. Un situazione critica che, vista anche la poca disponibilità di supplenti, in molti casi ha costretto i presidi a posticipare gli ingressi, o ad ...

Advertising

lucianonobili : “Le scelte dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell' affermazione del governo che la scuola in… - matteorenzi : Ho apprezzato che Draghi abbia insistito sulla riapertura della #scuola come priorità assoluta. Stiamo sottovalutan… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - radioromait : Scuola, riapertura flop: negli istituti comprensivi del Lazio un ritorno… senza insegnanti - italiaserait : Scuola, riapertura flop: negli istituti comprensivi del Lazio un ritorno… senza insegnanti -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola riapertura

Orizzonte Scuola

...dei governatori dovranno essere riconsiderate alla luce dell affermazione del governo che la... In quel caso, si valuterebbe ladi bar e ristoranti a pranzo e di cinema e teatri. Il ...Dai bar ai cinema, fino alla: vediamo qui sotto tutte le ipotesi. CONTINUA A LEGGERE QUISi torna a SCUOLA dopo PASQUETTA anche in ZONA ROSSADopo Pasquetta, anche se una regione sarà in zona rossa, la scuola riaprirà. E' questa la scelta del governo per far fronte alla richiesta di studen ...FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Ascolto la testimonianza dell'insegnante Caterina Marengo, della classe seconda della scuola Primaria Edoardo Mosca di Bra, in provincia di Cuneo, che ha partecipato alla pro ...