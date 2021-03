Scultura Walter Rossi | Comune Roma | avviata attività indagine per ripristino

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)– Nella notte tra il 27 e il 28 marzo una consistente porzione delladedicata a, posta all’interno dell’omonima piazza, si e’ distaccata ed e’ caduta sul prato e sul marciapiede attigui. La parte distaccata e’ stata gia’ spostata e collocata all’interno del giardino, in modo da liberare il marciapiede, e i tecnici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, di concerto con l’artista, sono all’opera per individuare le modalita’ della sua ricomposizione e del suo restauro. Il cedimento della struttura e’ avvenuto presumibilmente per una serie di concause, quali le caratteristiche fisico-meccaniche del materiale lapideo con cui e’ realizzata, la conformazione dell’opera caratterizzata da un notevole sbalzo rispetto al punto di appoggio, le sollecitazioni di natura sismica e le vibrazioni ...