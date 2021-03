Scomparsa Denise Pipitone, la ragazza si trova in Russia? Una ragazza cerca la madre: “Io rapita da bambina” (Di martedì 30 marzo 2021) Ad una svolta le indagini sulla Scomparsa di Denise Pipitone? La ragazza potrebbe trovarsi in Russia. ROMA – Le indagini sulla Scomparsa di Denise Pipitone potrebbero essere arrivate ad una svolta. La mamma Piera dal 2004 non ha mai perso la speranza di ritrovare la sua bambina ed ora potrebbe riabbracciare la figlia. Una ragazza, molto somigliante alla donna, è andata in televisione in Russia per raccontare la sua storia. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle buone notizie. Sciarelli (Chi l’ha visto): “Speriamo bene” Il caso è stato ripreso anche da Federica Sciarelli ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) Ad una svolta le indagini sulladi? Lapotrebbersi in. ROMA – Le indagini sulladipotrebbero essere arrivate ad una svolta. La mamma Piera dal 2004 non ha mai perso la speranza di rire la suaed ora potrebbe riabbracciare la figlia. Una, molto somigliante alla donna, è andata in televisione inper raccontare la sua storia. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso e nelle prossime ore ci potrebbero essere delle buone notizie. Sciarelli (Chi l’ha visto): “Speriamo bene” Il caso è stato ripreso anche da Federica Sciarelli ...

