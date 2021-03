Scomparsa Barbara Corvi, 11 anni dopo in cella il marito: 'Il tradimento è stato lavato con il sangue. E non era la prima volta' (Di martedì 30 marzo 2021) 'Il tradimento deve essere lavato con il sangue ed il corpo non deve essere mai ritrovato': è questa secondo gli inquirenti la regola 'mafiosa' che è stata fatta propria da Roberto Lo Giudice, marito ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 30 marzo 2021) 'Ildeve esserecon iled il corpo non deve essere mai ritrovato': è questa secondo gli inquirenti la regola 'mafiosa' che è stata fatta propria da Roberto Lo Giudice,...

