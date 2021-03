Schianto moto-furgone, muore carabiniere napoletano: il dolore per Andrea (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIncidente mortale questa mattina a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. A perdere la vita, Andrea Pirrò, un 39enne militare del VI Battaglione Carabinieri Toscana di origini napoletane che, per cause ancora incerte, a bordo della sua motocicletta ha impattato contro un furgone. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia municipale. Il carabiniere viveva a Firenze da anni e lascia una moglie e due figli. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio sui social tra cui il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi che scrive: “Un gravissimo incidente stradale, avvenuto stamani nel nostro quartiere, è costato la vita a un militare del VI Battaglione Carabinieri Toscana. L’uomo aveva 39 anni e lascia la moglie e due figli. La tragedia è avvenuta in via ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIncidente mortale questa mattina a Firenze in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. A perdere la vita,Pirrò, un 39enne militare del VI Battaglione Carabinieri Toscana di origini napoletane che, per cause ancora incerte, a bordo della suacicletta ha impattato contro un. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia municipale. Ilviveva a Firenze da anni e lascia una moglie e due figli. Tanti sono stati i messaggi di cordoglio sui social tra cui il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi che scrive: “Un gravissimo incidente stradale, avvenuto stamani nel nostro quartiere, è costato la vita a un militare del VI Battaglione Carabinieri Toscana. L’uomo aveva 39 anni e lascia la moglie e due figli. La tragedia è avvenuta in via ...

Advertising

anteprima24 : ** Schianto moto-furgone, muore #Carabiniere napoletano: il dolore per Andrea ** - PasqualeMarro : Tragico schianto in moto: muore carabiniere di 39 anni, lascia moglie e figli - occhio_notizie : Dramma a Firenze, tragico schianto in moto: muore carabiniere di 39 anni - BitontoLiveIt : #Bitonto Schianto in moto, muore 34enne bitontino - infoitinterno : Tragico schianto tra auto e moto: muore centauro di 51 anni -