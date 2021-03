Scelto il logo delle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026: ha vinto Futura (Di martedì 30 marzo 2021) Il concorso per scegliere Il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano - Cortina 2026 8 marzo 2021 I due loghi delle Olimpiadi invernali Milano - Cortina fanno schifo a tutti 20 marzo 2021 Leggi su sondriotoday (Di martedì 30 marzo 2021) Il concorso per scegliere Ilufficialeinvernali di8 marzo 2021 I due loghiinvernalifanno schifo a tutti 20 marzo 2021

Advertising

Agenzia_Ansa : È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. L'evoluzione tricolor… - ilpost : È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - chetempochefa : 'A me piace il logo Futura, anche per lo spirito che c'è dietro.' Le parole a #CTCF da @fabfazio di… - _LoZio : @CalcioPillole Più bello il precedente a mio parere, più creativo, però questo è più semplice e credo che fosse que… - luca_aut_aut : @AndreaInterNews Marotta, Conte, Vidal, il logo scelto in bianco e nero. Stiamo diventando una squadra I M pura. -