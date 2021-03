Advertising

Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Scatta il blocco dei diesel a #Firenze - qn_lanazione : Scatta il blocco dei diesel a #Firenze - fabpmcg : Certo che i social riservano sempre sorprese.Faccio RT di questo,sottolineando la 'tristezza'della storia,e della p… - orsi_massimo : @OGiannino scatta il blocco, questo Giannino è troppo in mala fede (uno normale rimarrebbe in silenzio dopo le figuracce fatte....) - ecomstation1 : @MarcoAn64248061 @GiovanniToti e scatta blocco e segnalazione -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta blocco

LA NAZIONE

O meglio, dai palazzi della politica locale si comunica di non aver ricevuto notizie" sulle "richieste avanzate a Roma e, a meno di novità in zona Cesarini, il 31 marzo, scatterà il". Si ...... si paga l'Iva ma non è ancora dovuto il dazio, cheinvece per tutti gli acquisti di importo ... AliExpress e Dogana: controlli emerci Come ti abbiamo anticipato, molti acquirenti italiani ...O meglio, dai Palazzi della politica locale si comunica di non aver ricevuto notizie in merito all’esito delle richieste avanzate a Roma e, a meno di novità in zona Cesarini, domani, 31 marzo, ...Firenze, 30 marzo 2021 - Mercoledì 31 marzo a Firenze scatterà il blocco dei diesel euro 3 e 4 in centro e in una fetta importante dei viali di circonvallazione. Una decisione che ha sollevato più di ...