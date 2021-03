Scarpe sataniche con sangue umano nella suola: la Nike si dissocia (Di martedì 30 marzo 2021) La Nike , nota società sportiva, ha intentato una causa contro i designer della collezione di sneakers sataniche promossa dal cantante Lil Nas X in vista della premiere di " Montero ", nuovo singolo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021) La, nota società sportiva, ha intentato una causa contro i designer della collezione di sneakerspromossa dal cantante Lil Nas X in vista della premiere di " Montero ", nuovo singolo ...

Advertising

AdolfoTasinato : RT @AdolfoTasinato: Le scarpe del Diavolo con sangue umano in vendita a 1000 euro. Decadenza di una civiltà. Da Dio al Dio Vaccino alle sca… - repubblica : Air Max 'sataniche' con sangue umano lanciate dal rapper Lil Nas X: Nike fa causa all'azienda produttrice - RollingStoneita : Il collettivo artistico MSCHF ha disegnato delle scarpe ispirate all’ultimo video del rapper. Il brand ha risposto… - LOfficielItalia : #NEWS - Scopri su L’Officiel Italia le #SatanShoes in collaborazione con @LilNasX e #MSCHF realizzate con sangue um… - Franklysocratic : @vincenz94704898 @ilbuonpaztore @laperlaneranera @simo6608 Società come la Nike stanno apertamente promuovendo le '… -