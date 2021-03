Scanzi vaccinato, Berlinguer: “Sospeso da Cartabianca” (Di martedì 30 marzo 2021) Andrea Scanzi Sospeso dalla puntata di questa sera di ‘Cartabianca’ su Rai3. La decisione è stata presa dalla conduttrice Bianca Berlinguer in attesa che sulla vicenda del giornalista, al centro delle polemiche dopo essersi vaccinato contro il Covid, si esprima la Commissione per il Codice Etico della Rai. “Avrebbe dovuto partecipare anche Scanzi, invitato da me in trasmissione e al centro di molte polemiche. E’ accusato di avere saltato la fila per il vaccino ottenuto con il via libera della sua Asl”, spiega Berlinguer, che fa anche riferimento alle parole del sottosegretario Sileri “che ha fatto il ragionamento che ho fatto io in questo momento”. “Avevo invitato Scanzi anche in questa puntata di Cartabianca, è stato sempre con noi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Andreadalla puntata di questa sera di ‘’ su Rai3. La decisione è stata presa dalla conduttrice Biancain attesa che sulla vicenda del giornalista, al centro delle polemiche dopo essersicontro il Covid, si esprima la Commissione per il Codice Etico della Rai. “Avrebbe dovuto partecipare anche, invitato da me in trasmissione e al centro di molte polemiche. E’ accusato di avere saltato la fila per il vaccino ottenuto con il via libera della sua Asl”, spiega, che fa anche riferimento alle parole del sottosegretario Sileri “che ha fatto il ragionamento che ho fatto io in questo momento”. “Avevo invitatoanche in questa puntata di, è stato sempre con noi, ...

