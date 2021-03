Scandalo Sanità, coinvolto Roberto Gambino ma non è il monrealese (Di martedì 30 marzo 2021) Roberto Gambino smentisce le voci di un suo coinvolgimento nell’inchiesta che ruota ai presunti dati falsati della pandemia in Sicilia. Tanti i monrealesi saltati dalla sedia dopo aver letto il suo nome ma è il diretto interessato a spiegare la vicenda. Il nome del leader del Mosaico è stato scritto da numerose testate regionali e nazionali. Ma, come conferma Gambino a MonrealeLive, si tratterebbe di un caso di omonimia. Roberto Gambino, il monrealese, infatti si chiama in realtà Carlo, ed è sì un dipendente dell’Asp di Palermo ma non si occupa di dati Covid bensì di procedure concorsuali. “Non sono io il Roberto Gambino tirato in causa – dice il portavoce de Il Mosaico -. Ho avuto rapporto con la Di Liberti ma su altra materia”. In tutto gli ... Leggi su monrealelive (Di martedì 30 marzo 2021)smentisce le voci di un suo coinvolgimento nell’inchiesta che ruota ai presunti dati falsati della pandemia in Sicilia. Tanti i monrealesi saltati dalla sedia dopo aver letto il suo nome ma è il diretto interessato a spiegare la vicenda. Il nome del leader del Mosaico è stato scritto da numerose testate regionali e nazionali. Ma, come confermaa MonrealeLive, si tratterebbe di un caso di omonimia., il, infatti si chiama in realtà Carlo, ed è sì un dipendente dell’Asp di Palermo ma non si occupa di dati Covid bensì di procedure concorsuali. “Non sono io iltirato in causa – dice il portavoce de Il Mosaico -. Ho avuto rapporto con la Di Liberti ma su altra materia”. In tutto gli ...

Pino99961938 : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini che parlano di Cazzate dalla mattina alla sera, Silenzio Assordante sullo Scandalo sanità in Sicilia,… - FrancescoAbba11 : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini che parlano di Cazzate dalla mattina alla sera, Silenzio Assordante sullo Scandalo sanità in Sicilia,… - MAnnurca : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini che parlano di Cazzate dalla mattina alla sera, Silenzio Assordante sullo Scandalo sanità in Sicilia,… - LuciaLaVita1 : RT @SalsaConAndrea: Meloni e Salvini che parlano di Cazzate dalla mattina alla sera, Silenzio Assordante sullo Scandalo sanità in Sicilia,… - ippolito923 : Scandalo sui dati Covid falsati, si dimette l'assessore alla Sanità in Sicilia. Pensate non sia lo Stesso per molte… -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Sanità Sicilia: tamponi e dati alterati per abbassare l'indice RT, arresti nella sanità Potrebbe essere l'inizio di un importante scandalo sanitario per la Regione Sicilia . Nella giornata di oggi tre soggetti sono finiti agli arresti domiciliari. Terremoto nella sanità siciliana? Si ...

"Togli un poco su Catania, un poco su Palermo?", le intercettazioni sui numeri Covid falsati in Sicilia ... una inchiesta della Procura di Trapani da stamane ha fatto esplodere uno scandalo che potrebbe ... Dall'assessorato regionale alla Sanità al ministero della Salute - Istituto superiore di sanità - e ...

«La sanità digitale salva la vita. Ora colleghiamo la app Immuni al fascicolo sanitario elettronico» Corriere della Sera Potrebbe essere l'inizio di un importantesanitario per la Regione Sicilia . Nella giornata di oggi tre soggetti sono finiti agli arresti domiciliari. Terremoto nellasiciliana? Si ...... una inchiesta della Procura di Trapani da stamane ha fatto esplodere unoche potrebbe ... Dall'assessorato regionale allaal ministero della Salute - Istituto superiore di- e ...