' Satan Shoes' | sangue umano nelle Air Max 97 | Nike denuncia il collettivo di artisti che le ha create

La Nike ha citato in giudizio il collettivo di artisti di Brooklyn MSCHF per aver trasformato un suo classico paio di scarpe da ginnastica nelle controverse '' che contengono persino una goccia di sangue umano nelle suole . Vendute a oltre 1.000 dollari le scarpe, Nike Air Max 97 modificate e chiamate 666, sono andate esaurite in meno di un ...Lunedì, lerosse e nere, contenenti una goccia di sangue umano, hanno suscitato scalpore sui social media e si sono rapidamente esaurite. La società che ha prodotto 666 paia al prezzo di ...Lunedì Nike ha fatto causa a MSCHF, una piccola società di New York, per aver modificato 666 paia di scarpe del modello Nike Air Max 97 e averle vendute rinominandole “Satan Shoes”, scarpe di Satana.La notizia fa rabbrividire e mette in luce uno spaccato della società purtroppo sempre più preda delle grinfie del male.