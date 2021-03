Sardegna, M5S attacca: “Museo aperto per Sgarbi”. Il deputato: “Analfabeti istituzionali” (Di martedì 30 marzo 2021) CAGLIARI – “È terribile che si possano portare avanti forme di intimidazione come quella nei confronti del presidente del Consiglio regionale sardo. Farò un’interrogazione parlamentare per denunciare con forza questo totale analfabetismo istituzionale che danneggia la Sardegna”. È furioso il deputato Vittorio Sgarbi, dopo il caso sulla visita al museo della Brigata Sassari, sollevato dalla consigliera regionale del M5s, Desirè Manca: “Mentre in tutta Italia gli istituti della cultura, come i musei, sono chiusi in zona arancione, in Sardegna le porte del museo della Brigata Sassari si sono aperte per permettere una visita guidata assolutamente vergognosa- l’attacco della pentastellata-. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, avendo come ospite in città un parlamentare critico d’arte quale Vittorio Sgarbi, ha ben pensato di accompagnarlo a visitare il museo, alla faccia dei cittadini sardi ai quali le visite nei luoghi della cultura sono proibite da tempo”. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) CAGLIARI – “È terribile che si possano portare avanti forme di intimidazione come quella nei confronti del presidente del Consiglio regionale sardo. Farò un’interrogazione parlamentare per denunciare con forza questo totale analfabetismo istituzionale che danneggia la Sardegna”. È furioso il deputato Vittorio Sgarbi, dopo il caso sulla visita al museo della Brigata Sassari, sollevato dalla consigliera regionale del M5s, Desirè Manca: “Mentre in tutta Italia gli istituti della cultura, come i musei, sono chiusi in zona arancione, in Sardegna le porte del museo della Brigata Sassari si sono aperte per permettere una visita guidata assolutamente vergognosa- l’attacco della pentastellata-. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, avendo come ospite in città un parlamentare critico d’arte quale Vittorio Sgarbi, ha ben pensato di accompagnarlo a visitare il museo, alla faccia dei cittadini sardi ai quali le visite nei luoghi della cultura sono proibite da tempo”.

