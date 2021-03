Samantha De Grenet | chi è il figlio Brando Barbato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) SebbeneDesia diventata famosa da giovanissima, partecipando a sfilate di alta moda sin dall’adolescenza e arrivando a sfilare in televisione da giovanissima, sulla sua vita privata e sentimentale in questi anni sono emersi davvero pochi dettagli. Questo perché la modella è una donna molto riservata, che preferisce tenere per sé quelli che sono gli aspetti più intimi della sua vita.ha avuto ed ha un unico grande amore, quello che la lega da anni a Luca. I due si sono sposati una prima volta e dal loro amore è nato, ma per un periodo di tempo hanno ritenuto fosse meglio lasciarsi e si sono separati. Dopo un periodo di riflessione entrambi hanno capito di provare ancora un legame fortissimo, hanno chiarito le divergenze si sono risposati. Una scelta che ha ...