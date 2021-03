Samanta Togni | avete mai visto il marito? Chi è il bellissimo chirurgo estetico

(Di martedì 30 marzo 2021) Ballerina e conduttrice, già protagonista di Ballando con le Stelle ,Togn vive una bellissima storia d’amore. Conoscete suo? Ecco di chi stiamo parlando. IldiLei è una ballerina amatissima dal grande pubblico, divenuta conduttrice apprezzatissima. Stiamo parlando di, vincitrice dell’edizione del 2016 di Ballando con le Stelle , in coppia con Iago Garcia. Dal settembre scorso, conduce I Fatti Vostri , al fianco di Giancarlo Magalli. Ma conoscete ildi? Lui si chiama Mario Russo , ed è un notissimo, specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. I due sono convolati a nozze il 15 febbraio del 2020, in una bellissima ...

Advertising

MontiFrancy82 : Sarà @AnnalisaMinetti l’ospite di @samanta_togni nella nuova puntata di “Domani è domenica!” - carotelevip : 'Faccio la fenomena!' Cara Samanta Togni, no! Di questo proprio non ti devi preoccupare! Semmai puoi fare 'la medio… - SMSNEWSOFFICIAL : Sarà Annalisa Minetti l’ospite di Samanta Togni nella nuova puntata di “Domani è domenica!” -

Ultime Notizie dalla rete : Samanta Togni

Solonotizie24

Si parla di una grossa antipatia trae Mary Segneri. A rivelarlo Tv Blog che ha parlato di problemi durante le prove. Ma le scaramucce non sarebbero solo tra le prime donne ma anche tra ...Qualcosa potrebbe cambiare nel cast de I Fatti Vostri. Tv Blog ha rivelato che il cast non sarebbe unito come dovrebbe, in particolare pare si sia accesa un'antipatia trae Mary Segneri. Le due avrebbero avuto problemi durante le prove, la tensione è arrivata alle stelle e la rottura sarebbe definitiva. Giancarlo Magalli andrebbe d'accordo con tutti e non ...Cosa succede nel cast de I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli? Voci di corridoio parlando di tensioni tra i vari protagonisti del programma ...Salvo Sottile diventa il grande protagonista del pomeriggio a seguito delle indiscrezioni che lo vorrebbero come presentatore.