Salah e il segreto dei suoi gol | “Gli allenamenti con Spalletti a Roma”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 marzo 2021) Mohamed, attaccante del Liverpool, ha rilasciato un’intervista a Marca di cui si riporta un estratto. Non sono uno di quelli nato col gol nel sangue, ma ho dovuto lavorare molto. A Basilea non segnavo molto, allainvece mi sono allenato tanto con. Quasi tutti i giorni dopo l’allenamento mi chiamava e andavamo in campo a fare solo lavori di precisione. Ho anche costruito un campo nel giardino di casa per allenarmi così. Poi man mano tutto è venuto naturale. Futuro? Spero di giocare ancora per molti anni. In Spagna? Perché no, nessuno può prevedere il futuro quindi chissà che un giorno… L'articolo ilNapolista.