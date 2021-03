Sacchi: “Mancini va ringraziato per il lavoro fatto. Aveva preso una Nazionale allo sbando” (Di martedì 30 marzo 2021) Arrigo Sacchi, grande ex allenatore e attualmente opinionista, ha parlato nel suo editoriale “tema del giorno” di oggi per la Gazzetta dello Sport, analizzando così la partita vinta dalla Nazionale contro la Bulgaria: “Gli azzurri di Mancini si sono imposti per 2-0 in un incontro che però li ha visti meno vivaci e brillanti rispetto alle prestazioni del recente passato. L’importante è che i nostri Nazionali non ritengano di essere imbattibili giocando a bassi ritmi, con smarcamenti ridotti, con scarsi attacchi agli spazi, un blando pressing e insufficienti raddoppi. Molto probabilmente già nei prossimi appuntamenti si potrà rivedere il collettivo bello ed emozionante che Aveva ricevuto tanti consensi. L’Italia si era rivelata una squadra spavalda e aggressiva che frantumava la resistenza avversaria con velocità e ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Arrigo, grande ex allenatore e attualmente opinionista, ha parlato nel suo editoriale “tema del giorno” di oggi per la Gazzetta dello Sport, analizzando così la partita vinta dallacontro la Bulgaria: “Gli azzurri disi sono imposti per 2-0 in un incontro che però li ha visti meno vivaci e brillanti rispetto alle prestazioni del recente passato. L’importante è che i nostri Nazionali non ritengano di essere imbattibili giocando a bassi ritmi, con smarcamenti ridotti, con scarsi attacchi agli spazi, un blando pressing e insufficienti raddoppi. Molto probabilmente già nei prossimi appuntamenti si potrà rivedere il collettivo bello ed emozionante chericevuto tanti consensi. L’Italia si era rivelata una squadra spavalda e aggressiva che frantumava la resistenza avversaria con velocità e ...

