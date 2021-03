Ruggero Razza, assessore alla Salute della Sicilia, si è dimesso a causa di un’indagine sulla falsificazione dei dati relativi all’epidemia (Di martedì 30 marzo 2021) L’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, si è dimesso a causa di un’indagine in corso legata alla falsificazione di dati sui contagi da coronavirus inviati dalla Regione all’Istituto superiore di sanità: la falsificazione sarebbe stata decisa per mantenere Leggi su ilpost (Di martedì 30 marzo 2021) L’Regione, si èdiin corso legatadisui contagi da coronavirus inviati dRegione all’Istituto superiore di sanità: lasarebbe stata decisa per mantenere

petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - fanpage : Scandalo Covid in Sicilia, l'audio dell'assessore Ruggero Razza contiene dettagli shock: 'Spalmiamo un po' i morti' - Agenzia_Ansa : Nell'inchiesta della Procura di Trapani sui dati falsi sulla pandemia comunicati dal Dipartimento dell'assessorato… - NozzaFabrizio : RT @DomaniGiornale: ??AGGIORNAMENTO?? Si è dimesso l’assessore alla Salute della regione Sicilia, Ruggero #Razza. Ha dichiarato «Per sottrar… - DarioFanciullo : ?? Sicilia, si dimette l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, in una intercettazione diceva: 'Spalmiamo i… -