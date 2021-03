Rugby, Zebre e Benetton disputeranno la prossima edizione della Challenge Cup (Di martedì 30 marzo 2021) Al termine della stagione del PRO14 di Rugby, anche se manca ancora all’appello il match da recuperare, da aprile in poi, tra Edimburgo e Benetton Rugby, valido per il Round 14, comunque ininfluente ai fini della classifica, si conoscono le squadre qualificate alle prossime Coppe Europee. Zebre e Benetton disputeranno entrambe la Challenge Cup, in quanto hanno chiuso al sesto ed ultimo posto rispettivamente nella Pool A e nella Pool B. Con le due formazioni azzurre ci saranno anche Glasgow, Dragons ed Edimburgo. Nella Champions Cup 2021-2022 invece vedremo Leinster, Ulster, Ospreys, Munster, Connacht, Scarlets e Cardiff. Le Coppe Europee della prossima stagione non hanno ancora un format approvato, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Al terminestagione del PRO14 di, anche se manca ancora all’appello il match da recuperare, da aprile in poi, tra Edimburgo e, valido per il Round 14, comunque ininfluente ai finiclassifica, si conoscono le squadre qualificate alle prossime Coppe Europee.entrambe laCup, in quanto hanno chiuso al sesto ed ultimo posto rispettivamente nella Pool A e nella Pool B. Con le due formazioni azzurre ci saranno anche Glasgow, Dragons ed Edimburgo. Nella Champions Cup 2021-2022 invece vedremo Leinster, Ulster, Ospreys, Munster, Connacht, Scarlets e Cardiff. Le Coppe Europeestagione non hanno ancora un format approvato, ...

