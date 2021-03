Royal Family, inaspettata rivelazione: scoppia una nuova bufera (Di martedì 30 marzo 2021) Royal Family, Harry e Meghan sotto accusa: “Vogliono un sacco di soldi”. Secondo il parere di alcuni esperti di cose reali il motivo del loro isolamento è anche economico L’intervista di Harry e Meghan continua a far discutere in Inghilterra e non solo. A creare scalpore, oltre alle parole in sè con l’accusa poco velata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021), Harry e Meghan sotto accusa: “Vogliono un sacco di soldi”. Secondo il parere di alcuni esperti di cose reali il motivo del loro isolamento è anche economico L’intervista di Harry e Meghan continua a far discutere in Inghilterra e non solo. A creare scalpore, oltre alle parole in sè con l’accusa poco velata L'articolo proviene da Inews.it.

