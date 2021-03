Ronaldo, c’è un lieto fine per la fascia della discordia (Di martedì 30 marzo 2021) L’organizzazione Together for Life vuole raccogliere fondi dall’asta della fascia lanciata via da Ronaldo in Serbia-Portogallo Il di Cristiano Ronaldo, quello di gettar via la fascia durante Serbia-Portogallo, ha fatto il giro del mondo. La reazione furente di CR7 in diretta tv dopo l’annullamento di un gol visibilmente regolare nella partita valida per le qualificazioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 marzo 2021) L’organizzazione Together for Life vuole raccogliere fondi dall’astalanciata via dain Serbia-Portogallo Il di Cristiano, quello di gettar via ladurante Serbia-Portogallo, ha fatto il giro del mondo. La reazione furente di CR7 in diretta tv dopo l’annullamento di un gol visibilmente regolare nella partita valida per le qualificazioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

