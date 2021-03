Ronaldo, all’asta la fascia gettata a terra durante Serbia-Portogallo (Di martedì 30 marzo 2021) Il gesto del portoghese entrato nella storia, potrebbe ora aiutare un bambino di 6 mesi affetto da atrofia spinale Nonostante il periodo di Cristiano Ronaldo non sia da incorniciare, tra le critiche dopo l’eliminazione Champions con la Juve e le ultime vicende in nazionale, il suo gesto proprio con la maglia della sua nazionale potrebbe portare aiuto ad una nobile causa. Ma per capire meglio bisogna tornare indietro a sabato scorso quando al Marakana di Belgrado. Si gioca Serbia-Portogallo, sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Siamo al minuto 92: punteggio sul 2.2, recupero che sta per scadere, e Cristiano Ronaldo trova il gol della possibile vittoria. Tuttavia l’arbitro Makkelie annulla tutto non vedendo che il pallone che supera la linea prima che Mitrovic la spazzasse. ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Il gesto del portoghese entrato nella storia, potrebbe ora aiutare un bambino di 6 mesi affetto da atrofia spinale Nonostante il periodo di Cristianonon sia da incorniciare, tra le critiche dopo l’eliminazione Champions con la Juve e le ultime vicende in nazionale, il suo gesto proprio con la maglia della sua nazionale potrebbe portare aiuto ad una nobile causa. Ma per capire meglio bisogna tornare indietro a sabato scorso quando al Marakana di Belgrado. Si gioca, sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Siamo al minuto 92: punteggio sul 2.2, recupero che sta per scadere, e Cristianotrova il gol della possibile vittoria. Tuttavia l’arbitro Makkelie annulla tutto non vedendo che il pallone che supera la linea prima che Mitrovic la spazzasse. ...

