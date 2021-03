Roma, tutti con gli occhi all’insù: le frecce tricolori sorvoleranno la Capitale, segui la diretta streaming (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Manca davvero poco. Tra una decina di minuti le frecce tricolori sorvoleranno Roma. Si tratta di un’occasione particolare: quest’anno ricorre infatti il 98° Anniversario dell’Aeronautica Militare. Le celebrazioni si svolgeranno presso il Palazzo dell’Aeronautica e avrà luogo contestualmente anche il giuramento e battesimo del Corso Borea VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. A sancire l’ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento solenne del Giuramento, sarà il sorvolo delle frecce tricolori. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali YouTube e Facebook dell’Aeronautica Militare o qui sotto. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Manca davvero poco. Tra una decina di minuti le. Si tratta di un’occasione particolare: quest’anno ricorre infatti il 98° Anniversario dell’Aeronautica Militare. Le celebrazioni si svolgeranno presso il Palazzo dell’Aeronautica e avrà luogo contestualmente anche il giuramento e battesimo del Corso Borea VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. A sancire l’ingresso degli allievi in Forza Armata, nel momento solenne del Giuramento, sarà il sorvolo delle. L’evento potrà essereto insui canali ufficiali YouTube e Facebook dell’Aeronautica Militare o qui sotto. su Il Corriere della Città.

