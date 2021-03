Roma, la banda del Rolex colpisce ancora: 83enne rapinata in pieno giorno (Di martedì 30 marzo 2021) Roma Nord, da un paio di mesi a questa parte, è vittima di furti ad hoc quasi quotidiani. Tali furti sono ben specifici perché le vittime vengono derubate sempre del proprio Rolex. Neppure una settimana fa, a fronte di tutte le segnalazioni, era stata finalmente smantellata la “banda dei Rolex”: una batteria di criminali in trasferta da Napoli. I tre si recavano nella Capitale e, dopo aver studiato i movimenti della vittima, la rapinavano dell’orologio prezioso. Leggi anche: Roma, arrestati i 3 rapinatori di Rolex: ‘in trasferta’ da Napoli per mettere a segno i colpi nella Capitale Nonostante i colpevoli (generali) siano stati arrestati, ieri mattina un’anziana signora è stata rapinata proprio del suo Rolex. La vittima, una signora di 83 anni, quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021)Nord, da un paio di mesi a questa parte, è vittima di furti ad hoc quasi quotidiani. Tali furti sono ben specifici perché le vittime vengono derubate sempre del proprio. Neppure una settimana fa, a fronte di tutte le segnalazioni, era stata finalmente smantellata la “dei”: una batteria di criminali in trasferta da Napoli. I tre si recavano nella Capitale e, dopo aver studiato i movimenti della vittima, la rapinavano dell’orologio prezioso. Leggi anche:, arrestati i 3 rapinatori di: ‘in trasferta’ da Napoli per mettere a segno i colpi nella Capitale Nonostante i colpevoli (generali) siano stati arrestati, ieri mattina un’anziana signora è stataproprio del suo. La vittima, una signora di 83 anni, quando ...

