Roma: figlia Urbani morta per mix droghe (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - E' morta per un mix di droghe Maddalena Urbani, la ragazza figlia del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars, trovata senza vita sabato sera a casa di un pusher sulla Cassia a Roma. E' quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia eseguita oggi all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. Sul corpo della 21enne inoltre non ci sarebbero segni di violenza. Sono però in corso accertamenti ulteriori genetici, tossicologici e approfondimenti per stabilire l'orario del decesso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021), 30 mar. (Adnkronos) - E'per un mix diMaddalena, la ragazzadel medico-eroe Carloche per primo isolò il virus della Sars, trovata senza vita sabato sera a casa di un pusher sulla Cassia a. E' quanto emerge dai primissimi risultati dell'autopsia eseguita oggi all'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. Sul corpo della 21enne inoltre non ci sarebbero segni di violenza. Sono però in corso accertamenti ulteriori genetici, tossicologici e approfondimenti per stabilire l'orario del decesso.

Ultime Notizie dalla rete : Roma figlia Maddalena Urbani si poteva salvare. L'amica Carola: 'Stava male dalla sera prima'. E spunta l'ipotesi stupro ... il siriano è indagato dalla Procura di Roma per morte in conseguenza di altro delitto e sarà ... si è confidata anche con il titolare del bar di Perugia in cui Maddalena, figlia del medico Carlo Urbani,...

