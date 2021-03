Rocky: Sylvester Stallone svela il trattamento della serie prequel (FOTO) (Di martedì 30 marzo 2021) Sylvester Stallone sta preparando una serie prequel di Rocky, ecco la prima pagina del suo trattamento pubblicata su Instagram. Sylvester Stallone ha svelato il trattamento della serie prequel di Rocky pubblicando una pagina scritta a mano contenente la struttura dello show su Instagram. Il post è accompagnato dalla seguente scritta: "Questa potrebbe essere la cosa più strana che abbia postato. Stamattina ho cominciato a scrivere un trattamento per un prequel di Rocky prequel per lo streaming. Idealmente sarà composto da 10 episodi per alcuni sragioni per entrare nell'anima dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021)sta preparando unadi, ecco la prima pagina del suopubblicata su Instagram.hato ildipubblicando una pagina scritta a mano contenente la struttura dello show su Instagram. Il post è accompagnato dalla seguente scritta: "Questa potrebbe essere la cosa più strana che abbia postato. Stamattina ho cominciato a scrivere unper undiper lo streaming. Idealmente sarà composto da 10 episodi per alcuni sragioni per entrare nell'anima dei ...

