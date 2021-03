Roberto Burioni: "L'Europa ha messo in atto una catastrofe vaccinale. Siamo indietro rispetto ad altri Paesi" (Di martedì 30 marzo 2021) “Sono un europeista convinto ma purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che in questo caso l’Europa ha messo in atto una catastrofe vaccinale perché mentre altri Paesi si sono mossi prontamente e con velocità noi qui stiamo molto indietro”. Lo ha detto professore Roberto Burioni questa mattina nel corso della seduta del consiglio regionale delle Marche dedicata al medico Carlo Urbani che per primo identificò la Sars nel 2003, rimanendone poi vittima il 29 marzo dello stesso anno.Il virologo marchigiano, come riporta l’agenzia di stampa Dire, intervenendo in collegamento, dopo aver definito il medico di Castelplanio “un eroe che ha sacrificato la propria vita per combattere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) “Sono un europeista convinto ma purtroppo dobbiamo prenderedel fche in questo caso l’hainunaperché mentresi sono mossi prontamente e con velocità noi qui stiamo molto”. Lo ha detto professorequesta mattina nel corso della seduta del consiglio regionale delle Marche dedicata al medico Carlo Urbani che per primo identificò la Sars nel 2003, rimanendone poi vittima il 29 marzo dello stesso anno.Il virologo marchigiano, come riporta l’agenzia di stampa Dire, intervenendo in collegamento, dopo aver definito il medico di Castelplanio “un eroe che ha sacrificato la propria vita per combattere ...

