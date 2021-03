“Ristori insufficienti, sono sul lastrico. Come si va avanti?”, la storia di Salvatore incatenato davanti al suo bar (Di martedì 30 marzo 2021) A causa dei Ristori insufficienti, è costretto a chiudere l’attività aperta appena a dicembre 2019, poco prima dell’inizio della pandemia. Questa è la storia di Salvatore Chiarello, proprietario della Caffetteria Croissanterie RETRO’ a Torino. Il locale, in Via San Secondo e a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova, rischia di essere l’ennesima vittima di una gestione disastrosa dei Ristori da parte dello Stato italiano. Salvatore, dopo tanti sacrifici, ha aperto il suo locale in pieno centro a Torino a dicembre 2019. Tra febbraio e marzo 2020 arrivano le prime restrizioni e inizia il suo calvario. Da inizio pandemia da Covid-19 a oggi, Salvatore ha ottenuto solo 6.900€ di Ristori, arrivando al punto di non riuscire neanche più a coprire le spese ... Leggi su ilparagone (Di martedì 30 marzo 2021) A causa dei, è costretto a chiudere l’attività aperta appena a dicembre 2019, poco prima dell’inizio della pandemia. Questa è ladiChiarello, proprietario della Caffetteria Croissanterie RETRO’ a Torino. Il locale, in Via San Secondo e a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova, rischia di essere l’ennesima vittima di una gestione disastrosa deida parte dello Stato italiano., dopo tanti sacrifici, ha aperto il suo locale in pieno centro a Torino a dicembre 2019. Tra febbraio e marzo 2020 arrivano le prime restrizioni e inizia il suo calvario. Da inizio pandemia da Covid-19 a oggi,ha ottenuto solo 6.900€ di, arrivando al punto di non riuscire neanche più a coprire le spese ...

