Riprendono sport e attività all’aperto | le immagini dal Regno Unito dopo l’allentamento delle restrizioni anti Covid – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 30 marzo 2021)lee il terzo lockdown nazionale in vigore dal 4 gennaio, ilha iniziato ieri, 29 marzo, ad allentare leper contenere i contagi da Coronavirus. A Londra, parchi e centriivisono tornati a disposizione del pubblico, mentre bisogna ancora attendere per vedere aprire le saracinesche di barbieri, pub e ristor. La riapertura di alcune, come tennis e nuoto, non è un liberi tutti, ma un processo graduale in cui «tutti devono rispettare le regole», come ribadito da Boris Johnson. Il risultato è stato ottenuto grazie al successo della campagna vaccinale britannica (quasi 34 milioni di dosi somministrate), che prosegue a ritmi più sostenuti ...