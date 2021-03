Rinnovo del CCNL Metalmeccanico: benefici per aziende e dipendenti (Di martedì 30 marzo 2021) Il 5 febbraio 2021, a seguito di un lungo percorso negoziale, è stata raggiunta un’intesa tra la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana, Assistal, CGIL, CISL e UIL per il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Metalmeccanico. Un importante accordo per assicurare ai dipendenti dell’industria metalmeccanica italiana una serie di benefit previsti dal welfare aziendale. Scopriamo tutte le novità e i vantaggi del nuovo CCNL dei Metalmeccanici, che sarà valido fino al 30 giugno 2024. Flexible benefit confermati Le diverse federazioni sindacali sono state coinvolte in una lunga trattativa per stabilire i criteri del Rinnovo del CCNL Metalmeccanico. Tra i punti cruciali concordati durante il processo di negoziazione, vengono ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 marzo 2021) Il 5 febbraio 2021, a seguito di un lungo percorso negoziale, è stata raggiunta un’intesa tra la Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana, Assistal, CGIL, CISL e UIL per ildel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore. Un importante accordo per assicurare aidell’industria metalmeccanica italiana una serie di benefit previsti dal welfare aziendale. Scopriamo tutte le novità e i vantaggi del nuovodei Metalmeccanici, che sarà valido fino al 30 giugno 2024. Flexible benefit confermati Le diverse federazioni sindacali sono state coinvolte in una lunga trattativa per stabilire i criteri deldel. Tra i punti cruciali concordati durante il processo di negoziazione, vengono ...

AntoVitiello : Dieci gare fondamentali per #Mandzukic. Il suo rinnovo NON è automatico in caso di Champions del #Milan. C'è l'opzi… - fattoquotidiano : Sciopero della logistica del 29 e 30 marzo: stop alle consegne. Ecco chi si ferma. Sindacati: ‘Essenziali in pandem… - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - CislNazionale : RT @CislPiemonte: Nel servizio del @TgrPiemonte lo #sciopero degli operatori della #Logistica, del Trasporto merci e Spedizione per il rinn… - barbycasper : RT @FitCisl: #29marzo @salvopellecchia : Le prime testimonianze dai territori parlano di alta adesione allo sciopero in atto. È un segnale… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo del Non solo April e Lexie, nuovi inattesi ritorni nel finale di Grey's Anatomy 17? ... le guest star chiamate a rivestire i loro storici ruoli in quella che - finora - sembrava potesse essere l'ultima stagione del medical drama (ora il rinnovo sembra molto più probabile dopo la firma ...

Rinnovato il consiglio direttivo del Lions Club Siracusa Aretusa Nel rispetto delle norme anti Covid, ieri pomeriggio si e riunita in video conferenza l'assemblea dei soci del Lions Club Siracusa Aretusa per procedere al rinnovo del proprio consiglio direttivo per l'anno 2021/2022 che entrera in carica con il prossimo 1° Luglio. In considerazione della costante impossibilita di potere svolgere in presenza il proprio ...

Rinnovo del CCNL dei Metalmeccanici: novità e opportunità per il Welfare Aziendale Fiscoetasse Juventus, Buffon ai saluti, Chiellini ancora no, Dragu?in rinnova Sul tavolo della Juventus i rinnovi dei giocatori in scadenza: si aspetta la firma di Dragu?in, Buffon ai saluti, Chiellini resta?

Calciomercato Inter, ora è UFFICIALE | Addio a fine stagione Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sergio Aguero e il suo futuro. Comunicato ufficiale del Manchester City ...

... le guest star chiamate a rivestire i loro storici ruoli in quella che - finora - sembrava potesse essere l'ultima stagionemedical drama (ora ilsembra molto più probabile dopo la firma ...Nel rispetto delle norme anti Covid, ieri pomeriggio si e riunita in video conferenza l'assemblea dei sociLions Club Siracusa Aretusa per procedere alproprio consiglio direttivo per l'anno 2021/2022 che entrera in carica con il prossimo 1° Luglio. In considerazione della costante impossibilita di potere svolgere in presenza il proprio ...Sul tavolo della Juventus i rinnovi dei giocatori in scadenza: si aspetta la firma di Dragu?in, Buffon ai saluti, Chiellini resta?Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sergio Aguero e il suo futuro. Comunicato ufficiale del Manchester City ...