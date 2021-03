Rifiuti radioattivi, gli italiani continuano a pagare in bolletta fino a 400 milioni annui per la mancanza di un deposito di smaltimento (Di martedì 30 marzo 2021) Se la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito Nazionale dei Rifiuti radioattivi è stata pubblicata, dopo anni di attesa, solo nei primi giorni del 2021, oltre all’incertezza su tempi e modalità di realizzazione, i cittadini continuano a pagare in bolletta oneri aggiuntivi. Sono dovuti alla mancanza di un deposito per lo smaltimento dei Rifiuti radioattivi e lo stoccaggio temporaneo di lungo termine del combustibile esaurito e dei Rifiuti a più elevata attività. Perché, nel frattempo, occorre mantenere in sicurezza strutture in realtà da smantellare, adeguare periodicamente i depositi temporanei, trattare continuamente Rifiuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Se la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare ilNazionale deiè stata pubblicata, dopo anni di attesa, solo nei primi giorni del 2021, oltre all’incertezza su tempi e modalità di realizzazione, i cittadiniinoneri aggiuntivi. Sono dovuti alladi unper lodeie lo stoccaggio temporaneo di lungo termine del combustibile esaurito e deia più elevata attività. Perché, nel frattempo, occorre mantenere in sicurezza strutture in realtà da smantellare, adeguare periodicamente i depositi temporanei, trattare continuamente...

