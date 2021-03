Ricerca Liuc | indice di competitività | Monza prima dei secondi Dopo Milano le sue imprese sono quelle messe meglio per tecnologia e innovazione

Advertising

LaPedroni : RT @UniLIUC: ? L'articolo de @Giorno_Legnano sulla ricerca elaborata dal team della #LIUC (guidato da Fernanda Strozzi) e delle Università… - UniLIUC : ? L'articolo de @Giorno_Legnano sulla ricerca elaborata dal team della #LIUC (guidato da Fernanda Strozzi) e delle… - UniLIUC : Dal reattore chimico alla #pandemia: un modello per interpretare e prevedere i contagi ? La ricerca elaborata un gr… - UniLIUC : RT @Sempionenews: “La competizione del futuro si giocherà sulle sinergie territorio-imprese”. Una ricerca @UniLIUC ne traccia la teoria. ht… - Sempionenews : “La competizione del futuro si giocherà sulle sinergie territorio-imprese”. Una ricerca @UniLIUC ne traccia la teor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca Liuc

Il Cittadino di Monza e Brianza

di Rosella Formenti Da un anno, da quando è scoppiata la pandemia, l'universitàdi Castellanza partecipa a unache coinvolge anche le università di Padova, Genova e il Politecnico di Milano e che studia l'applicazione di un modello derivato dalla chimica per ...Allaha lavorato un gruppo di professori e ricercatori della" Università Cattaneo e delle Università di Padova, di Genova e Politecnico di Milano. In particolare, il contributo dell'...All’interno dell’ateneo è anche attivo i-Fab, un laboratorio-fabbrica rivolto allo sviluppo delle competenze in ambito Lean Manufacturing e Industry 4.0. L’attività di ricerca su questi temi è ...Al di là dei piazzamenti - sottolinea la Liuc - è l’anima di una competizione mossa da ... è un mondo in evoluzione che cerca la consapevolezza dei problemi e la ricerca delle soluzioni in modo laico, ...