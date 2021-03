Riaprono le scuole ma nel Lazio centinaia di docenti non si presentano in aula (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - "L'elemento positivo della giornata di oggi è che molti ragazzi sono tornati in classe, hanno visto i loro compagni e sono stati a contatto con i loro docenti. L'aspetto negativo è che si sono verificate tantissime assenze da parte dei docenti e del personale Ata e questo ha creato molti disservizi e alcune scuole sono state costrette a fare orario ridotto. centinaia di insegnanti e personale amministrativo e bidelli sono rimasti a casa". Lo ha dichiarato all'AGI Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, commentando il primo giorno di ritorno in presenza degli studenti delle scuole laziali. Dopo il periodo di didattica a distanza, dovuto alla zona rossa, la Regione Lazio ha deciso di far tornare in classe i bambini e i ragazzi ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - "L'elemento positivo della giornata di oggi è che molti ragazzi sono tornati in classe, hanno visto i loro compagni e sono stati a contatto con i loro. L'aspetto negativo è che si sono verificate tantissime assenze da parte deie del personale Ata e questo ha creato molti disservizi e alcunesono state costrette a fare orario ridotto.di insegnanti e personale amministrativo e bidelli sono rimasti a casa". Lo ha dichiarato all'AGI Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi del, commentando il primo giorno di ritorno in presenza degli studenti dellelaziali. Dopo il periodo di didattica a distanza, dovuto alla zona rossa, la Regioneha deciso di far tornare in classe i bambini e i ragazzi ...

