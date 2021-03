Riapertura scuole, domani manifestazioni in tutta Italia organizzate da Priorità alla Scuola (Di martedì 30 marzo 2021) domani, mercoledì 31 marzo, ultimo giorno di Scuola prima delle vacanze pasquali, sarà una nuova giornata di mobilitazione per il mondo della Scuola: genitori, insegnanti e studenti si ritroveranno per chiedere che il 7 aprile riaprano tutte le scuole: il 31 marzo deve essere l’ultimo giorno in Didattica a Distanza anche per i ragazzi di seconda e terza media e per gli studenti delle scuole superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021), mercoledì 31 marzo, ultimo giorno diprima delle vacanze pasquali, sarà una nuova giornata di mobilitazione per il mondo della: genitori, insegnanti e studenti si ritroveranno per chiedere che il 7 aprile riaprano tutte le: il 31 marzo deve essere l’ultimo giorno in Didattica a Distanza anche per i ragazzi di seconda e terza media e per gli studenti dellesuperiori. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Sì ai vaccini in farmacia. Le Regioni si spaccano su Sputnik e chiusure Due le novità che entreranno a far parte del nuovo provvedimento: la riapertura delle scuole dal 7 aprile in tutte le regioni, fino alla prima media, e il check a metà aprile per rivedere, ...

C.Castello: Coronavirus, ieri un nuovo caso di positività e 4 guariti "Altra nota positiva è la prospettiva della riapertura delle scuole dopo Pasqua, anche se limitata a determinate fasce d'età" ha fatto presente il vice sindaco, evidenziando come sia "importante ...

Reparto Covid Credits: ANSA In Italia oggi, martedì 30 marzo 2021, si registrano 16.017 nuovi casi di Covid-19 e 529 morti con il virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso da Ministero dell ...

