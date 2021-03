Respinto il ricorso laziale: si giocherà la gara con il Torino (Di martedì 30 marzo 2021) Si dovrà giocare la sfida di campionato tra Lazio e Torino. La Corte Sportiva di Appello della Figc infatti ha Respinto il ricorso laziale, confermando la decisione del giudice sportivo. Si giocherà la sfida con i granata. Al processo, l’avvocato della Lazio Gentile chiedeva l’omologazione del 3-0 a tavolino, tesi a cui si era opposto il legale dei piemontesi Chiacchio, sostenendo l’impossibilità del Toro a presentarsi all’Olimpico a causa dello stop imposto dalla Asl dopo i casi di positività. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea aveva deliberato di non applicare alla società torinese le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara. Nel ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 30 marzo 2021) Si dovrà giocare la sfida di campionato tra Lazio e. La Corte Sportiva di Appello della Figc infatti hail, confermando la decisione del giudice sportivo. Sila sfida con i granata. Al processo, l’avvocato della Lazio Gentile chiedeva l’omologazione del 3-0 a tavolino, tesi a cui si era opposto il legale dei piemontesi Chiacchio, sostenendo l’impossibilità del Toro a presentarsi all’Olimpico a causa dello stop imposto dalla Asl dopo i casi di positività. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea aveva deliberato di non applicare alla società torinese le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della. Nel ...

