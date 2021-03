Regione Sicilia, dati falsi su Covid: 3 arresti. Indagato assessore alla salute Razza (Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani hanno posto agli arresti domiciliari alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021) I carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani hanno posto aglidomiciliari alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio ...

