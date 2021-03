Reggio Emilia, Lega e Forza Italia votano contro il divieto di vendere gadget nazi-fascisti (Di martedì 30 marzo 2021) Un passo verso la civiltà e la legittimazione di una norma già esistente, ma in alcuni casi interpretata con delle maglie molto (troppe larghe). Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato una mozione che – di fatto – vieta la vendita di gadget nazi-fascisti su tutto il territorio. Al bando, dunque, calendari di Benito Mussolini, bandiere, tazze, portachiavi e ammennicoli vari con riferimenti al nazismo e al fascismo. Il documento è stato approvato con i voti della maggioranza, mentre Lega e Forza Italia hanno espresso parere contrario. Reggio Emilia mette al bando la vendita dei gadget nazi-fascisti Il testo della mozione firmata dai ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Un passo verso la civiltà e la legittimazione di una norma già esistente, ma in alcuni casi interpretata con delle maglie molto (troppe larghe). Il Consiglio comunale diha approvato una mozione che – di fatto – vieta la vendita disu tutto il territorio. Al bando, dunque, calendari di Benito Mussolini, bandiere, tazze, portachiavi e ammennicoli vari con riferimenti alsmo e al fascismo. Il documento è stato approvato con i voti della maggioranza, mentrehanno espresso parere contrario.mette al bando la vendita deiIl testo della mozione firmata dai ...

