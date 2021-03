Reddito di Cittadinanza, il regno dello spreco e degli scrocconi (Di martedì 30 marzo 2021) I 2850 navigator assunti in Italia per il Reddito di Cittadinanza sono rimasti impantanati in un sistema occupazionale rimasto inadeguato alla nuova misura. I navigator senza gli strumenti necessari hanno seguito i beneficiari del Reddito ad oggi 3 milioni, di cui la maggior parte con una scarsa scolarizzazione e senza la minima esperienza informatica, trovando così enormi difficoltà nella ricerca di un impiego. Ad aggiungersi a questo la mancata applicazione dei decreti attuativi di cui avrebbe dovuto occuparsi il Ministero del Lavoro . Infatti dopo due anni dall'approvazione del decreto 4/2019 con il quale è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza, mancano ancora sette decreti attuativi, necessari per il funzionamento della misura, senza i quali siamo davanti a poco più di un sussidio. «Non ho ... Leggi su panorama (Di martedì 30 marzo 2021) I 2850 navigator assunti in Italia per ildisono rimasti impantanati in un sistema occupazionale rimasto inadeguato alla nuova misura. I navigator senza gli strumenti necessari hanno seguito i beneficiari delad oggi 3 milioni, di cui la maggior parte con una scarsa scolarizzazione e senza la minima esperienza informatica, trovando così enormi difficoltà nella ricerca di un impiego. Ad aggiungersi a questo la mancata applicazione dei decreti attuativi di cui avrebbe dovuto occuparsi il Ministero del Lavoro . Infatti dopo due anni dall'approvazione del decreto 4/2019 con il quale è stato introdotto ildi, mancano ancora sette decreti attuativi, necessari per il funzionamento della misura, senza i quali siamo davanti a poco più di un sussidio. «Non ho ...

