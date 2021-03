Raiola: «Pogba ha ammiratori in tutto il mondo, trovare un club di livello sarebbe facile» (Di martedì 30 marzo 2021) Mino Raiola ha parlato anche della situazione di Paul Pogba al Manchester United e della sua possibile cessione al termine della stagione Mino Raiola ha rilasciato un’intervista al portale The Athletic in cui ha parlato anche della situazione di Paul Pogba al Manchester United e della sua possibile cessione al termine della stagione. TOP club – «Pogba ha ammiratori in tutto il mondo. Se oggi qualcuno mi chiedesse “Ma puoi trovare un club per Pogba?” risponderei che anche mio nipote di 5 anni potrebbe trovare un club ai alto livello per Paul. Non me ne frega nulla se non farò mai più un affare con il Manchester United, non sono nelle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Minoha parlato anche della situazione di Paulal Manchester United e della sua possibile cessione al termine della stagione Minoha rilasciato un’intervista al portale The Athletic in cui ha parlato anche della situazione di Paulal Manchester United e della sua possibile cessione al termine della stagione. TOP– «hainil. Se oggi qualcuno mi chiedesse “Ma puoiunper?” risponderei che anche mio nipote di 5 anni potrebbeunai altoper Paul. Non me ne frega nulla se non farò mai più un affare con il Manchester United, non sono nelle ...

