(Di martedì 30 marzo 2021) Parola a Mino.E' un Minoscatenato quello intervistato ai microfoni di "TalkSport". Il noto agente italiano, è tornato nuovamente a parlare della, prendendo posizione contro la confederazione calcistica mondiale.“Per allontanare l’attenzione dai problemi veri che ha, laha iniziato adre gli agenti come gruppo, con regolamenti senza senso. Dato che portiamo troppi soldi fuori dal gioco, siamo inutili o dei criminali. Penso che debbano tenere l’attenzione lontana da loro, non dimentichiamoci che si parla diche ha 15innegli Stati Uniti per corruzione e altri reati. E non è l’unico scandalo interno allanegli ultimi 20 anni: è un problema sistematico, si può quasi ...

Advertising

Mediagol : Raiola attacca la Fifa: 'Un'organizzazione che ha 15 persone in carcere. C'è chi non ha mai visto una partita'… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Raiola attacca la FIFA: «Rendono impossibile il nostro lavoro»: Mino Raiola senza peli sulla l… - CalcioFinanza : #Raiola attacca la #FIFA: «Rendono impossibile il nostro lavoro» - serieAnews_com : ?? Raiola attacca tutti: il @ManUtd, Guardiola, la Fifa. Da Pogba ad Haaland, l'intervista sul mercato che verrà - TheMattDP10 : ?? MATERAZZI attacca NEDVED | PAGLIACCIO ossessionato dalla JUVENTUS! -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola attacca

... 1 a 0 per il Milan, gol di Ibra a metà frazione, l'Intera testa bassa. Lukaku riceve una ... suo ex compagno e seguito dallo stesso procuratore Mino: 'Non scherziamo, è l'ultima persona ...... con cui condivide il procuratore, Mino. 'Zlatan... razzista? Mi ama talmente tanto che ... Dai, non scherziamo con certe cose', è il tweet del giocatore transalpino, che risponde a chilo ...Il noto procuratore Mino Raiola ha concesso una lunga intervista per fare il punto sui suoi assistiti: da Paul Pogba a Erling Haaland.Raiola attacco FIFA, «La FIFA dovrebbe pensare soltanto a organizzare il Mondiale e anche in quello fa schifo», il duro attacco dell'agente sportivo ...