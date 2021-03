Quotidiani: Corriere della sera il più venduto, poi Repubblica e Sole 24 Ore (Di martedì 30 marzo 2021) Copie, Corsera sempre primo ItaliaOggi, pagina 21, di marco A. Capisani. Il Corriere della sera, Repubblica e Il Sole 24 Ore, e poi Avvenire e La Stampa sono i primi 5 principali Quotidiani italiani nel totale copie diffuse complessivamente su carta e digitale, secondo le nuove rilevazioni Ads pubblicate ieri e relative allo scorso gennaio. Si tratta delle prime rilevazioni dopo l’approvazione del nuovo Regolamento unico per le copie cartacee e digitali, che ha introdotto una nuova suddivisione tra vendite individuali pagate dall’acquirente (intese sia come copia cartacea acquistata per esempio in edicola o consegnata col porta a porta sia tramite abbonamento cartaceo sia ancora come copia digitale) e vendite multiple pagate da terzi per altri lettori (di cui sono ... Leggi su tvzoom (Di martedì 30 marzo 2021) Copie, Corsempre primo ItaliaOggi, pagina 21, di marco A. Capisani. Ile Il24 Ore, e poi Avvenire e La Stampa sono i primi 5 principaliitaliani nel totale copie diffuse complessivamente su carta e digitale, secondo le nuove rilevazioni Ads pubblicate ieri e relative allo scorso gennaio. Si tratta delle prime rilevazioni dopo l’approvazione del nuovo Regolamento unico per le copie cartacee e digitali, che ha introdotto una nuova suddivisione tra vendite individuali pagate dall’acquirente (intese sia come copia cartacea acquistata per esempio in edicola o consegnata col porta a porta sia tramite abbonamento cartaceo sia ancora come copia digitale) e vendite multiple pagate da terzi per altri lettori (di cui sono ...

