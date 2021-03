Quinta puntata Isola dei Famosi 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) Siamo giunti alla Quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e il clima è denso di scintille! Sono i naufraghi nominati Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma ad esprimere una certa tensione che sfocia in pura lite! Curiosi di sapere cosa è successo? Vi propongo qui il resoconto. Il 3 è un numero perfetto? Ilary Blasi inizia la puntata dicendo che il 3 è il numero perfetto perché 3 sono i naufraghi nominati, 3 sono finalmente su Parasite Island e 3 gli opinionisti in studio! Ma di perfetto c’è stato ben poco durante questi giorni sull’Isola. Infatti nel riassuntino che manda in onda assistiamo a scontri tra naufraghi, specialmente tra Vera Gemma e Valentina Persia e tra Gilles Rocca e Awed. Il gruppo dei Rafinados è stato spettatore di tutto ciò. Si collega sulla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Siamo giunti alladell’deie il clima è denso di scintille! Sono i naufraghi nominati Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma ad esprimere una certa tensione che sfocia in pura lite! Curiosi di sapere cosa è successo? Vi propongo qui il resoconto. Il 3 è un numero perfetto? Ilary Blasi inizia ladicendo che il 3 è il numero perfetto perché 3 sono i naufraghi nominati, 3 sono finalmente su Parasite Island e 3 gli opinionisti in studio! Ma di perfetto c’è stato ben poco durante questi giorni sull’. Infatti nel riassuntino che manda in onda assistiamo a scontri tra naufraghi, specialmente tra Vera Gemma e Valentina Persia e tra Gilles Rocca e Awed. Il gruppo dei Rafinados è stato spettatore di tutto ciò. Si collega sulla ...

Advertising

machenesoio10 : MA LO CAPITE CHE NELLA QUINTA PUNTATA VOLEVO VEDERE ALTRO E NON I DAYTIME? C VO O CUCCHIAIN? #amici20 - paynoswifee : @weirdxsara grey's anatomy ho visto qualche puntata giusto per e himym sono alla quinta stagione ?? comunque gossip girl e friends - SpazioEconomia : #DoubleNews, i giornali di carta sul web. Quinta Stagione. Puntata del 30... - Key4biz : Domani alle 15:00??? quinta uscita de “La PA che vorrei”. Tema della nuova puntata: «Livelli e qualità dei servizi… - infoitcultura : Isola 15: l’opinione di Chia sulla quinta puntata -